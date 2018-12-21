الإمارات تودع 3 مليارات دولار في المركزي الباكستاني

الشارقة 24 – وام:

أكد صندوق أبوظبي للتنمية في بيان له اليوم الجمعة، أنه سيودع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، خلال الأيام المقبلة لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك.

وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي دعم الدولة للسياسة المالية الباكستانية استناداً للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين وتعزيزاً لآفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول ثمانية مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم منها 931 مليون درهم على هيئة منح.

وغطت تمويلات الصندوق مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتعليم والطرق.