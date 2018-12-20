الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس. وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي خسائر ملموسة قادتها أسهم السلع والاستثمار ليتراجع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2509.81 نقطة خاسرة ما نسبته 1.35%. بينما استمر تراجع السوق السعودية بعد تراجع جماعي لقطاعاتها لتتراجع إلى مستوى 7753.36 نقطة بخسائر نسبتها 1.36%، أما السوق الكويتية فارتدت هابطة ليسجل مؤشرها العام خسائر ملموسة نسبتها 1.1% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5308.88 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بشكل طفيف نسبته 0.04% ليغلق عند مستوى 1313.95 نقطة. ونجحت السوق العمانية في كسر سلسلة خسائرها بعد أداء إيجابي للقطاع المالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.07% لتقفل عند مستوى 4334.68 نقطة.

خسائر في سوق دبي

تراجعت سوق دبي بشكل ملموس في تعاملات جلسة، الخميس، وذلك بعد عمليات بيع قوية في السوق، حيث تراجع أداء القطاعات ليترأس تراجعها "السلع والنقل" لتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2509.81 نقطة مسجلة خسائر بنسبة 1.35% من قيمتها السابقة وبواقع 34.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 175.2 مليون سهم بقيمة 194 مليون درهم نفذت من خلال 2512 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة دون تغير، في المقابل تراجعت كافة القطاعات الأخرى تصدرها قطاع السلع بنسبة 5.23% تلاه قطاع النقل بنسبة 2.48%.

وسجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.93% وصولاً إلى سعر 8.62 درهم تلاه سهم ENBDREIT بنسبة 9.91% وصولاً إلى سعر 0.643 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 6.31 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بنسبة 9.88% وصولاً إلى سعر 1.55 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.9 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 26.7 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 58 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 19.7 مليون درهم.

السوق السعودية تتراجع

أغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها في جلسة، الخميس، بتراجع ملحوظ وسط تعاملات جيدة بعد تراجع جماعي للقطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 106.99 نقطة أو ما نسبته 1.36% ليقفل عند مستوى 7753.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 133.3 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 159 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات الأخرى بشكل جماعي ترأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.85% تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.82%.

وسجل سعر سهم صناعة الورق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69% وصولاً إلى سعر 13.40 ريال تلاه سهم عناية بنسبة 2.69% وصولاً إلى سعر 24.44 ريال، وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.54% وصولاً إلى سعر 89.50 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 6.94% وصولاً إلى سعر 67.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8 ملايين سهم تلاه سهم الأسماك بواقع 7.2 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 502.7 مليون ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 309.6 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد هابطة

تراجع أداء السوق الكويتية بشكل ملموس في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة، الخميس، بعد عمليات بيع كبيرة وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 59.29 نقطة أو ما نسبته 1.1% وصولاً إلى مستوى 5308.88 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 260.8 مليون سهم بقيمة 147.9 مليون دينار نفذت من خلال 7099 صفقة.

وسجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.27% وصولاً إلى سعر 159 فلساً تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.17% وصولاً إلى سعر 582 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.84% وصولاً إلى سعر 516 فلساً تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 3.91% وصولاً إلى سعر 982 فلساً. واحتل سهم وطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 51.4 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 54.4 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 51.1 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 33.5 مليون دينار.

تراجع هامشي في السوق البحرينية

سجلت السوق البحرينية تراجعاً هامشياً خلال تعاملات جلسة الخميس بعد أداء إيجابي لقطاعات الفنادق والصناعة والخدمات وفي ظل تراجع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.57 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 1313.95 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 301.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.79 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة، فيما أقفل قطاع التأمين دون تغير.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56% وصولاً إلى سعر 0.080 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.22% وصولاً إلى سعر 0.083 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش بواقع 3.57% وصولاً إلى سعر 0.078 دينار. واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 426 ألف سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 388.3 سهم.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية

نجحت السوق العمانية في كسر سلسلة التراجعات بارتفاع طفيف في تعاملات جلسة الخميس، وكان هذا الارتفاع بدعم من القطاع المالي في ظل تراجع في السيولة والتعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.88 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 4339.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 897.7 ألف ريال نفذت من خلال 299 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.29%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.16% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15%.

وسجل سعر سهم بنك ظفار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.09% وصولاً إلى سعر 0.167 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 2.33% وصولاً إلى سعر 0.088 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 6.98% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال تلاه سهم ريسوت للإسمنت بنسبة 3.94% وصولاً إلى سعر 0.390 ريال. واحتل سهم ظفار لتوليد الكهرباء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 671.4 ألف سهم. واحتل سهم ظفار لتوليد الكهرباء المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 304.7 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 275.9 ألف ريال.