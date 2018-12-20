غرفة الشارقة تبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع أفغانستان

الشارقة 24:

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لقاء عمل موسع مع وفد اقتصادي حكومي من جمهورية أفغانستان الإسلامية، ناقش سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الشارقة وأفغانستان، ومجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

وبحث سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع خان والي خان شرمال، نائب رئيس مكتب الرئيس الأفغاني، خلال اللقاء الذي استضافته الغرفة مؤخراً، آفاق التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في الشارقة وافغانستان.

وناقش الجانبان إمكانية تنظيم ملتقى اقتصادي تستضيفه الغرفة على هامش مؤتمر "قمة الاستثمار الدولية - الأفغانية" المرتقب تنظيمه في دولة الإمارات خلال شهر يناير 2019، وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة وأفغانستان، وليكون فرصة مواتية لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لبحث سبل التعاون وإمكانية إقامة مشاريع مشتركة تخدم الجانبين.

وحضر اللقاء الذي تناول عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كل من زياد محمود خير الله الحجي ومحمد راشد ديماس عضوي مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين، المدير العام بالوكالة، ويعقوب القصير مستشار الغرفة لشؤون الصناعية، إلى جانب أعضاء الوفد الأفغاني الذي ضم عدداً من المسؤولين ومن أبرزهم نائب وزير الزراعة ومدير عام الجمارك، ومدير عام الحدائق الصناعية في أفغانستان.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على تقديم كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة لرجال الأعمال الأفغان الراغبين بممارسة أنشطتهم الاقتصادية في الشارقة، التي تعتبر منذ عقود بوابة تجارية رئيسية لأفغانستان، وذلك في ضوء علاقات الصداقة المتنامية بين الإمارات وأفغانستان، والتعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ودعا العويس مجتمع الأعمال الأفغاني إلى الحضور والمشاركة في المعارض التي يُنظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، للتعرف عن قرب على سوق الشارقة والشركات الرائدة في الإمارة، ومن بينها معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب 2019"، المقرر إقامته خلال الفترة 14-17 يناير المقبل. كما اقترح على الجانب الأفغاني افتتاح مكتب تجاري في الشارقة، يُساعد مجتمع الأعمال المحلي بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أفغانستان.

من جانبه، أشاد خان والي خان شرمال، نائب رئيس مكتب الرئيس الأفغاني رئيس الوفد، بعمق العلاقات الأخوية بين أفغانستان والإمارات ودعم الإمارات لجهود السلام في بلاده، معرباً عن تطلع الحكومة الأفغانية إلى استقطاب الشركات العاملة في إمارة الشارقة للاستثمار في أفغانستان، في العديد من القطاعات ومن أبرزها قطاع الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا النباتات المائية وتكنولوجيا التعدين.