الأخضر يغطي بورصات المنطقة الأربعاء

الشارقة 24:

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات بورصات المنطقة في تداولات جلسة، الأربعاء، حيث نجحت هذه الأسواق في استعادة قوتها الشرائية، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي أرباحاً ملموسة قادتها أسهم البنوك والاستثمار ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2544.12 نقطة مرتفعة بنسبة 1.32%. بينما استمر تراجع السوق السعودية بعد تراجع شبه جماعي لقطاعاتها لتتراجع إلى مستوى 7860.35 نقطة بخسائر نسبتها 1.05%، أما السوق الكويتية فارتفع مؤشرها العام ليسجل أرباحاً بسيطة نسبتها 0.20% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5368.17 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بشكل طفيف نسبته 0.02% ليغلق عند مستوى 1314.52 نقطة. وواصلت السوق العمانية سلسلة خسائرها بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.97% لتقفل عند مستوى 4336.79 نقطة.

سوق دبي ترتد مرتفعة

ارتدت سوق دبي مرتفعة بشكل ملموس في تعاملات جلسة، الأربعاء، وذلك بعد عودة عمليات الشراء إلى السوق، حيث تباين أداء القطاعات ليترأس ارتفاعها "السلع والاستثمار" لتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2544.12 نقطة مسجلة أرباحاً بنسبة 1.32% من قيمتها السابقة وبواقع 33.04 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 101.9 مليون سهم بقيمة 131.5 مليون درهم نفذت من خلال 1934 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 2.86% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.13% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات دون تغير، في المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 2.42% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.05%.

وسجل سعر سهم BLME أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20.00% وصولاً إلى سعر 0.600 دولار تلاه سهم الخليج للاستثمارات العامة بنسبة 5.38% وصولاً إلى سعر 0.196 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الرمز كوربوريشن أعلى نسبة تراجع بواقع 9.60% وصولاً إلى سعر 1.13 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 6.31% وصولاً إلى سعر 1.04 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.8 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 15.9 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 40.1 مليون درهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 9.5 مليون درهم.

تراجع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

أغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها في جلسة، الأربعاء، بتراجع ملحوظ وسط تعاملات جيدة بعد تراجع شبه جماعي للقطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 83.04 نقطة أو ما نسبته 1.05% ليقفل عند مستوى 7860.35 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 112.4 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 144 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً وحيداً بنسبة 0.09%، فيما تراجعت كافة القطاعات الأخرى بشكل جماعي ترأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.82% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.75%.

وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 36.85 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 6.38% وصولاً إلى سعر 27.50 ريال، وسجل سعر سهم الخزف السعودي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 20.30 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 3.23% وصولاً إلى سعر 72.00 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.4 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 9.6 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 434.5 مليون ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 260.1 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتفع بنسبة 0.20%

سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بسيطاً في تعاملات جلسة الأربعاء وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 10.57 نقطة أو ما نسبته 0.20% وصولاً إلى مستوى 5368.17 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 60.3 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار نفذت من خلال 3988 صفقة.

وسجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.40% وصولاً إلى سعر 548 فلساً تلاه سهم خليج ب بنسبة 1.52% وصولاً إلى سعر 268 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.80% وصولاً إلى سعر 218 فلساً تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.14% وصولاً إلى سعر 87.1 فلس. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.5 مليون سهم تلاه سهم أهلي متحد بواقع 12.3 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 7.7 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 6.2 مليون دينار.

ارتفاع هامشي في السوق البحرينية

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً هامشياً خلال تعاملات جلسة الأربعاء بعد أداء إيجابي لقطاعات الفنادق والصناعة والخدمات وفي ظل تراجع في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.25 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند مستوى 1314.52 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 502.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 129.29 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.84 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.02 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.08 نقطة، فيما أقفل قطاع التأمين دون تغير.

وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.48% وصولاً إلى سعر 0.460 دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 1.70% وصولاً إلى سعر 0.600 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.88% وصولاً إلى سعر 0.078 دينار تلاه سهم عقارات السيف بنسبة 1.91% وصولاً إلى سعر 0.206 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 950 ألف سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 904.7 سهم.

السوق العمانية تواصل سلسلة خسائرها

واصلت السوق العمانية سلسلة تراجعاتها في تعاملات، الأربعاء، وكان هذا التراجع بضغط جماعي من قطاعاتها في ظل ارتفاع في السيولة والتعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 42.70 نقطة أو ما نسبته 0.97% ليقفل عند مستوى 4336.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 457 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.80% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.47% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.25%.

وسجل سعر سهم تأجير للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.26% وصولاً إلى سعر 0.095 ريال تلاه سهم المها للسيراميك بنسبة 0.48% وصولاً إلى سعر 0.210 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.33% وصولاً إلى سعر 0.071 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 3.00% وصولاً إلى سعر 0.097 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.3 مليون سهم تلاه سهم الوطنية للمياه المعدنية بواقع مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 2.5 مليون ريال تلاه سهم الوطنية للمياه المعدنية بواقع 100 ألف ريال.