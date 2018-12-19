2.9 مليون سائح صيني سيتدفقون إلى دول الخليج بحلول 2022

الشارقة 24:

من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً كبيراً بأعداد السياح الصينيين القادمين إليها في السنوات المقبلة بنسبة 81%، ليرتفع العدد من 1.6 مليون عام 2018 إلى 2.9 مليون سائح بحلول عام 2022 وذلك وفقاً للأرقام والبيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019) الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو 2019.

وقد أظهرت آخر الأبحاث التي أجرتها شركة "كوليرز إنترناشيونال" بالتعاون مع سوق السفر العربي أن دول مجلس التعاون الخليجي تجذب حالياً 1٪ فقط من إجمالي عدد الصينيين المسافرين خارج البلاد، إلا أنه من المتوقع حدوث اتجاهات إيجابية خلال السنوات القادمة والتي تشير إلى ازدياد إجمالي عدد السياح الصينيين المسافرين إلى كافة أنحاء العالم من 154 مليون عام 2018 إلى 400 مليون سائح عام 2030.

هذا وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بسبب النمو القوي للاقتصاد الصيني وتأثيره الإيجابي على مستوى الدخل، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من الرحلات الجوية المباشرة بين الصين ودول المجلس.

من جهتها تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ازدياد معدلات النمو السنوية المرتبطة بتدفق السياح الصينيين إليها بنسبة 13% تليها عُمان بنسبة 12٪ ومن ثم البحرين والكويت بواقع 7٪.

وتحتل الصين المرتبة الخامسة كأكثر الدول المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد كل من الهند والسعودية وبريطانيا وعُمان. وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة، كثفت دولة الإمارات جهودها لجذب المزيد من الزوار الصينيين بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي التي وقعت مؤخراً على اتفاقية شراكة استراتيجية مع عملاقة التكنولوجيا الصينية "تينسنت" لتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمسافرين الصينيين.