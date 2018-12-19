المنصوري يبحث مع وزير خارجية قرغيزستان التعاون الاقتصادي

الشارقة 24:

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية قيرغيزستان، سبل وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان.

وتم التأكيد خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي على تعزيز تعاون البلدين في القطاعات والمجالات الهامة لكليهما ومنها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والقطاع السياحي والبنية التحتية، والصيرفة الإسلامية والصناعات الحلال، والتركيز على المشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية.

كما تم التأكيد على أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية لما لذلك من أهمية في تشجيع السياحة والمساهمة بزيادة حجم التبادل التجاري و تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، والتباحث حول إمكانية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لما يشكله ذلك من أهمية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين .

وأكد الوزير المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية قرغيزيا وخاصة بمجالات التجارة والاستثمار بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها وتطويرها بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

وأضاف معاليه أن العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد تطوراً مستمراً خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري ويستدل على ذلك من خلال نمو حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.1 مليار درهم في العام 2017 بنمو قارب 207 بالمئة منذ عام 2012، مضيفاً أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في ظل المساعي المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون والشراكات في مختلف المجالات وفي ضوء الرغبة المشتركة للمضي بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب وأوسع بما يحقق مصالحهما المشتركة.

ومن جانبه شدد تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية قيرغيزستان على متانة العلاقات بين الإمارات وقيرغيزستان مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً أكبر للعلاقات بين البلدين على كافة الصعد، وخاصة بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وتطرق إلى مناخ وبيئة الاستثمار في بلاده وفرص ومشاريع الاستثمار في مجالات متعددة ومنها الزراعة والنقل والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية والبنوك والتعدين والسياحة الصحية داعياً رجال الأعمال الإماراتيين إلى القدوم إلى بلاده والاستثمار في قطاعات واعدة.

وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية هو مجال واعد ومفتوح أمام الشركات الإماراتية، خصوصاً مع جودة المنتجات الزراعية في قيرغيزستان، والحاجة إلى مصانع توضيب وتغليف المنتجات الزراعية، وأعرب عن ثقته التامة بإمكانية الاستفادة من خبرات رجال الأعمال الإماراتيين في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون لتجارة الخارجية، وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وفوزي الجابري مدير إدارة المصنفات الفكرية، وحميد المهيري مدير غدارة الاتصال الحكومي، والوفد المرافق لوزير خارجية قرغيزستان.