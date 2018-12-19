الدولار يتراجع مع ترقب بيان "المركزي الأميركي"

الشارقة 24 – رويترز:

تراجع الدولار حيث يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" سيلمح إلى خطط لإبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في نهاية اجتماعه الأربعاء.

وهناك توقعات واسعة النطاق بأن يرفع "المركزي" سعر الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري، لكن من المتوقع أيضاً أن يبدي صناع السياسات حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وارتفع الين الياباني والفرنك السويسري، وكلاهما من عملات الملاذ الآمن، بعد تراجع أسعار النفط الثلاثاء، مما أعاد للأذهان التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي.

وارتفع الين والفرنك أكثر من 0.1 بالمئة بقليل مقابل الدولار، حيث جرى تداول الين عند 112.33 للدولار والفرنك السويسري عند 0.9916 مما يضيف لثلاثة أيام متتالية من المكاسب.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 96.77 مقترباً من أدنى مستوى في أسبوع، حيث استمرت خسائره لليوم الثاني.