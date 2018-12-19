الذهب يبلغ ذروته بـ 5 أشهر وسط ترقب "أسعار الفائدة"

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر الأربعاء، مع تدعم المعدن بانخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على مسار رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي".

وفي الساعة 0823 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى 1250.56 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 يوليو، عند 1251.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت عقود الذهب الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1254.40 دولار للأوقية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، لكن ضعف أسواق الأسهم وتباطؤ النمو العالمي، قد يحمله على تخفيف نبرته بشأن التشديد النقدي.