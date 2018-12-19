"اقتصادية الشارقة" تنجز 32 ألف معاملة في الربع الثالث 2018

الشارقة 24:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن ارتفاع نسبة المعاملات المنجزة عبر مراكز الخدمة والخدمات الرقمية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، لتصل الى 91 % من إجمالي المعاملات المنجزة على مستوى الإمارة، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات، بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من أجل خدمة الاقتصاد المحلي، وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الهدف الأساسي من توفير الدائرة لقنوات متعددة لتقديم خدماتها، هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة، وأضاف أن عمليات تجديد الرخص، نمت من خلال مراكز الخدمة والخدمات الرقمية بشكل كبير، حيث أنجزت الدائرة أكثر من 32000 معاملة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي كان عددها أكثر من 28000 معاملة.

كما حققت خدمة المستثمر الذكي، نمواً بلغ 276% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

ومن جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، بأن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز المعاملات التي تبنتها الدائرة خلال السنوات الماضية، قد أثبتت نجاحها في جميع المستويات، وأن الدائرة تسعى من خلال شراكتها مع مراكز الخدمة للوصول بخدماتها لأعلى المستويات، عن طريق تقديمها لخدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة.