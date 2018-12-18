قمة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي

الشارقة 24 – رويترز:

اجتمع العشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وقادة الأعمال من الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، في العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في قمة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارتين.

وأكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الذي يستضيف بشكل مشترك مع الرئيس الرواندي بول كاجامي قمة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، خلال الافتتاح أنه يريد من الأوروبيين أن يعترفوا بإفريقيا باعتبارها "قارة الفرص" وليس الفقر.

ويشارك الرؤساء التنفيذيون لشركات بي.إم.دبليو وفودافون وسيمنز في القمة التي تحمل عنوان "نقل التعاون إلى العصر الرقمي".

وأعلن جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في القمة أن شركته ستستثمر 500 مليون يورو إضافية (569 مليون دولار) في إفريقيا لدعم مشاريع حيوية مثل توسيع البنية التحتية وتعليم الشباب.

وقضية الهجرة ليست على جدول الأعمال الرسمي للقمة، لكن يتوقع أن تُناقش على هامش المحادثات.