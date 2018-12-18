الأحمر يظلل بورصات المنطقة في تداولات الثلاثاء

الشارقة 24:

لم تنجح أي من الأسواق في تحقيق أرباح ولو طفيفة في تداولات منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء، حيث تراجعت كافة الأسواق بشكل جماعي وسط عمليات بيع قوية.

وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي خسائر ملموسة قادتها أسهم السلع والاستثمار ليتراجع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2511.08 نقطة متراجعة بنسبة 2.05%.

وسارت على خطاها السوق السعودية بعد تراجع في أداء غالبية قطاعاتها لتتراجع إلى مستوى 7943.39 نقطة بخسائر نسبتها 0.31%، أما السوق الكويتية فتراجع مؤشرها العام ليسجل خسائر ملحوظة نسبتها 0.82% بعدما اقفل تعاملاته عند مستوى 5357.60 نقطة، وأخيراً عمقت السوق العمانية خسائرها بعد أداء سلبي لكافة قطعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.65% لتقفل عند مستوى 4379.49 نقطة.

السوق البحرينية مغلقة

سوق دبي ترتد مرتفعة وسط تباين أداء القطاعات

هبط أداء سوق دبي بشكل ملموس في تعاملات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، وذلك بعد سيطرة عمليات قوية على السوق، حيث تراجع أداء غالبية القطاعات "ترأسها السلع والاستثمار" لتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2511.08 نقطة مسجلة خسائر بنسبة 2.05% من قيمتها السابقة وبواقع 52.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 207.4 مليون سهم بقيمة 181.4 مليون درهم نفذت من خلال 1876 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.21% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13% واستقر قطاع الصناعة دون تغير، في المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة نسبتها 4.36% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 4.25%.

وسجل سعر سهم شركة داماك العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 1.76 درهم تلاه سهم أرابتك بنسبة 3.96% وصولاً إلى سعر 2.10 درهم، في المقابل سجل سعر سهمOrascom Constructions أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 5.94 درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 0.315 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24 مليون سهم، تلاه سهم بنك دبي الاسلامي بواقع 12.7 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 28 مليون درهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 26.7 مليون درهم.

محطة حمراء للسوق السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها

أغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها في منتصف الأسبوع بتراجع ملحوظ وسط تعاملات جيدة بعد تراجع في أداء غالبية القطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 24.87 نقطة او ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 7943.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 127.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 116 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع المرافق العامة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.23% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، فيما تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 1.08% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.87%.

وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.59% وصولاً إلى سعر 33.50 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 6.29% وصولاً إلى سعر 74.40 ريال، وسجل سعر سهم جازادكو أعلى نسبة تراجع بواقع 4.03% وصولاً إلى سعر 14.30 ريال تلاه سهم بروج للتأمين بنسبة 3.45% وصولاً إلى سعر 26.60 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.4 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 7.9 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 332.2 مليون ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 217.7 مليون ريال.

السوق الكويتية تخسر 44.54 نقطة من قيمة مؤشرها العام

سجلت السوق الكويتية تراجعاً ملحوظا في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 44.54 نقطة أو ما نسبته 0.82% وصولاً إلى مستوى 5357.60 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 69.4 مليون سهم بقيمة 27.2 مليون دينار نفذت من خلال 3887 صفقة.

وارتفع سعر سهم أهلي متحد بواقع 1.48% وصولاً إلى سعر 206 فلس، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.72% وصولاً إلى سعر 88.1 فلس تلاه سهم صناعات بنسبة 2.48% وصولاً إلى سعر 157 فلس. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.2 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 10 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 6.1 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 5.6 مليون دينار.

السوق العمانية تعمق خسائرها لتهبط دون مستوى 4400 نقطة

واصلت السوق العمانية سلسلة تراجعاًتها في تعاملات منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء وكان هذا التراجع بضغط جماعي من قطاعاتها في ظل ارتفاع في السيولة والتعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 28.71 نقطة أو ما نسبته 0.65% ليقفل عند مستوى 4379.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال نفذت من خلال 358 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.76% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29%.

وسجل سعر سهم ضيافة الصحراء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 29.83% وصولاً إلى سعر 3.090 ريال تلاه سهم اومنفيست بنسبة 1.18% وصولاً إلى سعر 0.344 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 5.76% وصولاً إلى سعر 0.360 ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بنسبة 2.86% وصولاً إلى سعر 0.068 ريال. واحتل سهم الرؤية للتأمين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم تلاه سهم بنك صحار بواقع 1 مليون سهم. واحتل سهم الرؤية للتأمين المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 578.3 ألف ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 119.9 ألف ريال.