مجلس إدارة "الشارقة القابضة" يقر توزيع أرباح ويناقش خططه

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، التي تمثّل شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية" والشارقة لإدارة الأصول مؤخراً، اجتماعه الدوري، والذي تم خلاله الموافقة على توزيع أرباح لمساهميه، وكذلك استعراض مستجدات المشاريع التابعة للشركة وأبرز الإنجازات التي حققتها في العام الجاري، إضافة إلى مناقشة أهم الخطط والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها في العام 2019.

وترأس الاجتماع سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، والذي رحب بالحضور وأثنى على أداء الشركة، ويضم مجلس الإدارة كلاً من علي العبد الله، نائب الرئيس، وسعادة المهندس خالد بن بطي، وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم، وهوازن أسبر، وأحمد الشامي، كما حضر الاجتماع وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، إضافة إلى مالك الخشاشنة، أمين سر مجلس الإدارة.

وأكد سعادة وليد الصايغ أن شركة الشارقة القابضة تعمل انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إطلاق وتنفيذ مشاريع تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، والارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكانها، مع التركيز على جودة الحياة وقيم العائلة، وبشكل يمنح استثمارات سكان الإمارة قيمة أعلى.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة أحدث مستجدات وتطورات المشاريع الرئيسية للشركة، ومن بينها مجمع "الزاهية" ومراكز "متاجر"، وكذلك استعراض البيانات المالية وعرض أبرز مؤشرات الوضع المالي للشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، كما بحث المجتمعون في توصيات لجنة الشؤون المالية والإدارية ومدى إمكانية تطبيقها، وناقشوا الملامح الأولية لخطة عمل الشركة واستراتيجيتها في 2019.

واطلع أعضاء المجلس على تطورات مراكز "متاجر" التي تم الإعلان عنها في وقت سابق وتتضمن افتتاح ثلاثة فروع جديدة من "متاجر"، حيث بدأت مرحلة التنفيذ في "متاجر" المصلى، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات مع نهاية عام 2019، بينما تم الانتهاء في "متاجر" منطقتي السيوح والرحمانية، من مراحل التصميم.

ويأتي إطلاق هذه الفروع الجديدة ضمن التزام الشارقة القابضة بتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، والارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكانها عن طريق تطوير مجتمعات توفر لهم أرقى معايير الحياة والقيمة المتميزة لاستثماراتهم.

واطلع مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة على التطورات الخاصة بمجمع "الزاهية"، ومستجدات الأحياء والمرافق قيد الإنشاء والتطوير حالياً في المجمع، ومواعيد التسليم المتوقعة للمنازل، والعديد من الأمور الأخرى المرتبطة بـ "الزاهية".

ويعتبر "الزاهية"، المجمع الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، حيث يمنح قاطنيه مزيجاً رائعاً من نمط الحياة المعاصرة والقيم التقليدية، ويمتد المجمع على مساحة إجمالية تزيد عن مليون متر مربع ليلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة باختلاف أعمارهم واهتماماتهم، ويضم مناطق مخصصة للاستجمام، والعبادة ورعاية الأطفال، بالإضافة إلى مناطق عامة ومرافق تجارية.

وعند اكتماله في 2023، سيكون "الزاهية" منزلاً لأكثر من 12000 شخص، وسيضم نحو 2270 من الفلل، ومنازل التاون هاوس، والشقق.

ويتكون "الزاهية" من ثمانية أحياء مستقلة ومرتبطة فيما بينها، وستة متنزهات فريدة ذات طابع خاص جرى تصميمها للارتقاء بالحياة الاجتماعية.

ومن المقرر تسليم أكثر من 560 منزلاً في "شقق الزاهية" و"حي النرجس" هذا العام، وهناك 250 عائلة تقيم حالياً في حي الجوري، كما سيتم تسليم 566 منزلاً ضمن حي النرجس وشقق الزاهية.

وقد حاز المجمع على العديد من الجوائز تقديراً لالتزامه بأرقى معايير الاستدامة البيئية، ومن أبرزها شهادة "بريام للمجمعات" للاستدامة البيئية المعتمدة دولياً، والتي تجسد عملية التقييم الخاصة بجميع عناصر ومراحل مشاريع التطوير السكنية، بما في ذلك التصميم والتنفيذ وما بعد التنفيذ.