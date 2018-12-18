"اقتصادية الشارقة" تضبط 56 ألف قطعة مقلدة من أحبار الطابعات

الشارقة 24:





ضمن خطط دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، كمية كبيرة من أحبار طابعات مقلدة، خاصة بأشهر العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي، تصل كميتها إلى أكثر من 56 ألف قطعة.

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأصحاب العلامة التجارية في مستودعين بمنطقة الصجعة، كمية كبيرة من أحبار الطابعات المقلدة تصل كميتها إلى أكثر من 53ألف قطعة، 47827 منها أحبار طابعات، و5234 ملصقات لعلامات تجارية معروفة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة التي يقوم بها الضباط التجاريين بالدائرة على المنشآت التجارية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

من جهته، أشار سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إلى أن الضبطية الأولى اسفرت إلى رصد ضبطية أخرى بشقة تم تحويلها لمعمل في منطقة الشرق، حيث تم ضبط 469 أحبار طابعات، و1376 علب فارغة تحمل علامة تجارية عالمية، و1300 ملصق يحمل علامة تجارية وبعض المعدات التي تستخدم في انتاج الأحبار المقلدة.

وأكد السويدي أن الهدف الأساسي لهذه الحملات هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، ومطابقتها لمواصفات الجودة، لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة للمستهلكين، وكذلك من أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى وأصحاب العلامات التجارية العالمية، وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة إمارة الشارقة وتنمية الحركة التجارية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وذكر السويدي أن اقتصادية الشارقة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة والمستهلكين من التجار الذين يرغبون في تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة على حساب حياة الناس في كافة المجالات.

وأكد بأن إدارة الرقابة والحماية التجارية نظمت وفقاً لتعليمات سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، مؤخراً، العديد من الحملات الرقابية والضبطيات في أوقات متعددة، لافتاً إلى أن الغش التجاري وصل إلى مراحل متقدمة من حيث تقليد المنتج الأصلي ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد، مما يحمل العاملين بالإدارة مسؤوليات كبيرة في تدريب وتأهيل العاملين، وأكد أن الدائرة صادرت المضبوطات ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن الدائرة تهتم بشكل كبير بتكثيف الحملات الرقابية في أسواق الإمارة وبشكل متواصل من خلال خطة شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية وذلك تأكيداً لحرص الدائرة على القضاء على كافة مظاهر الغش التجاري، والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.

كما أشاد بدور القيادة العامة لشرطة الشارقة بجهودهم الدائمة والمستمرة في التعاون مع الدائرة.

وناشد المستهلكين في حال تعرضهم لأي غش تجاري التواصل عبر القنوات المتوفرة لدى الدائرة، سواءً بالاتصال المباشر على 80080000، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك www.shjconsumer.ae.