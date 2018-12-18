تباطؤ النمو العالمي يهوي بأسهم اليابان

الشارقة 24 – رويترز:

لحقت الأسهم اليابانية بنظيرتها العالمية، وأغلقت منخفضة الثلاثاء، مع إغلاق المؤشر توبكس عند أدنى مستوى في 19 شهراً في الوقت الذي تسببت فيه حالة القلق بشأن تباطؤ النمو العالمي في التأثير سلباً على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 1.82 بالمئة، إلى 21115.45 نقطة بعد أن لامس 21107.13 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 11 ديسمبر.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الثلاثاء منخفضاً 1.99 بالمئة إلى 1562.51 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2017.

وتكبدت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم شركات صناعة المنتجات الإلكترونية والتكنولوجيا القدر الأكبر من الخسائر.

وتستفيد تلك القطاعات عادة حين يكون من المتوقع أن ينمو الاقتصاد على نحو جيد.