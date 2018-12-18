أسعار النفط تنخفض للجلسة الثالثة على التوالي

الشارقة 24 – رويترز:

انخفضت أسعار خام برنت بما يزيد عن دولار الثلاثاء، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي يثور فيه القلق بشأن فائض المعروض جراء تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي من النفط الصخري في الولايات المتحدة.

ويؤكد متعاملون أن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب المخاوف بشأن الطلب على النفط في المستقبل، في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي، والشكوك بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج المزمعة التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 58.62 دولار للبرميل، منخفضة 99 سنتاً أو 1.66 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجع برنت، الذي نزل ما يزيد عن أربعة بالمئة في الجلسات الثلاث الأخيرة، إلى 58.10 دولار للبرميل الثلاثاء، منخفضاً ما يزيد عن 1.50 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.