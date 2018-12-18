منتجو الزعفران الحر في المغرب يناضلون لحمايته من التزييف

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يناضل منتجو "الزعفران الحر" في المغرب، من أجل حمايته من التزييف، لانتشار أنواع مغشوشة تنتحل اسم زعفران "تالوين"، أو ما يطلق عليه الزعفران الحر، الذي يُنتج في منطقة تالوين جنوب المغرب.

ويوصف هذا النوع من التوابل بـ "الذهب الأحمر"، بسبب غلاء سعره نظراً لندرته واستعمالاته المتعددة ما يجعله عرضة للتزييف.

ولحماية سمعة الزعفران المحلي، أحدثت علامة تسمية محمية المنشأ تحتكر منحها "دار الزعفران"، شهادة على مطابقة المنتوج لمعايير الجودة التي تميز زعفران "تالوين".

ويوضح مدير "دار الزعفران" إسماعيل بوخريص، أن الاختبارات التي يخضع لها زعفران تالوين تشمل، قياس نسبة الرطوبة، ومدى تركز المواد الكيميائية المسؤولة عن الذوق واللون والرائحة، مشيراً إلى أن المحصول الذي لا يستجيب للمعايير المحددة لا يمنح شهادة التسمية المحمية المنشأ.

ويقارب ثمن الزعفران الحاصل على شهادة الجودة هذه 3 يورو للغرام الواحد، في حين قد يصل ثمن الزعفران المغشوش إلى أقل من يورو واحد للغرام في بعض الأسواق الشهيرة بالمغرب، مثل درب عمر بالدار البيضاء.

ويؤكد مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب، أن عمليات مراقبة لزعفران "غير معلب" ولا يحوي أي علامات تدل على منشئه، أظهرت حالات غير مطابقة للمعايير المحددة للون والذوق، فضلاً عن وجود ملونات صناعية ومواد غير طبيعية.