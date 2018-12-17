الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع يوم الإثنين، حيث ارتفعت دبي والسعودية وتراجعت الكويت وعمان. وفي ظل ذلك حققت سوق دبي ارتفاعاً جيدا قادتها أسهم العقارات والاستثمار ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 263.72 نقطة مرتفعة بنسبة 0.28%.

وسارت على خطاها السوق السعودية بعد تباين في أداء قطاعاتها لترتفع إلى مستوى 7968.26 نقطة بأرباح نسبتها 0.76%.

أما السوق الكويتية فتراجع مؤشرها العام ليسجل خسائر طفيفة نسبتها 0.09% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5402.14 نقطة، وأخيراً سجلت السوق العمانية ترجعا آخر بعد أداء سلبي لقطاعي الخدمات والصناعة، وكان هذا التراجع بنسبة 0.20% لتقفل عند مستوى 4408.20 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2563.72 0.28 % السعودية 7968.26 0.76 % الكويت 5402.14 0.09 % سالب عمان 4408.20 0.20 % سالب

السوق البحرينية مغلقة بمناسبة عطلة اليوم الوطني.

سوق دبي ترتد مرتفعة وسط تباين أداء القطاعات

سجلت سوق دبي ارتفاعاً جيدا في ثاني تعاملات الأسبوع في جلسة يوم الإثنين وذلك بعد سيطرة عمليات بيع جيدة على السوق وارتفاع السيولة، حيث تباين أداء القطاعات ليرتفع بعضها "ترأسها العقارات والاستثمار" لتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2563.72 نقطة محققة أرباح بنسبة 0.28% من قيمتها السابقة وبواقع 7.04 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 130.6 مليون سهم بقيمة 132.8 مليون درهم نفذت من خلال 2625 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 117 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 2.02% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.58% واستقر قطاعي الاتصالات والصناعة دون تغير، في المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة نسبتها 1.83% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.26%.

وسجل سعر سهم شركة داماك العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 1.76 درهم تلاه سهم أرابتك بنسبة 3.96% وصولاً إلى سعر 2.10 درهم، في المقابل سجل سعر سهمOrascom Constructions أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 5.94 درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 0.315 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الاسلامي بواقع 12.7 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 28 مليون درهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 26.7 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة لتربح 60 نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية أرباحا ملحوظة في ثاني تداولات الأسبوع وسط تعاملات جيدة بعد تباين في أداء القطاعات ما بين مرتفعة وهابطة، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 60.19 نقطة او ما نسبته 0.76% ليقفل عند مستوى 7968.26 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 136.3 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 83 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 86 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الأدوية القطاعات المرتفعة بنسبة 2.21% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.57%، فيما تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 0.85% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%.

وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 30.85 ريال تلاه سهم عناية بنسبة 9.96% وصولاً إلى سعر 24.06 ريال، وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.90% وصولاً إلى سعر 26.20 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بنسبة 4.34% وصولاً إلى سعر 17.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.4 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 9 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 454 مليون ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 168.8 مليون ريال.

تراجع طفيف في السوق الكويتية وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

سجلت السوق الكويتية تراجعاً طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.8 نقطة أو ما نسبته 0.09% وصولاً إلى مستوى 5402.14 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 36.3 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار نفذت من خلال 2347 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.99% وصولاً إلى سعر 1.019 فلس تلاه سهم الدولي بنسبة 0.37% وصولاً إلى سعر 272 فلس، في المقابل سجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.20% وصولاً إلى سعر 0.222 فلس تلاه سهم صناعات بنسبة 1.23% وصولاً إلى سعر 161 فلس. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.9 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 5.5 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.6 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 3.4 مليون دينار.

تراجع آخر للسوق العمانية قاده قطاع الخدمات

سجلت السوق العمانية تراجعاً آخر في ثاني تعاملات الأسبوع يوم الإثنين وكان هذا التراجع بضغط تراسه قطاع الخدمات وسط ارتفاع في السيولة والتعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.70 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 4408.20 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 309 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.05%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.64% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم بنك اتش اس بي سي عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.68% وصولاً إلى سعر 0.121 ريال تلاه سهم بنك ظفار بنسبة 1.24% وصولاً إلى سعر 0.163 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 14.29% وصولاً إلى سعر 0.024 ريال تلاه سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 4.49% وصولاً إلى سعر 0.170 ريال. واحتل سهم بنك اتش اس بي سي عمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم تلاه سهم أومنفيست بواقع 887.5 ألف سهم. واحتل سهم أومنفيست المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 301.2 ألف ريال تلاه سهم بنك اتش اس بي سي عمان بواقع 227.8 ألف ريال.