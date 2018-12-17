غرفة الشارقة تبحث تطوير مجالات التعاون الاقتصادي مع السويد

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع سفارة السويد لدى الدولة، سُبل تنمية وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري بين الجانبين، ومدى إمكانية الاستفادة من الخبرات السويدية العريقة في مجال الابتكار لدعم رواد الأعمال بالشارقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر غرفة الشارقة مؤخراً، بين وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهينريك لاندرهولم سفير السويد لدى دولة الإمارات، بحضور سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، ومسعود بيوكي الملحق التجاري في السفارة السويدية.

وناقش اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، التي من شأنها أن تُسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والسويد إلى مراحل أكثر تقدماً، بما يخدم مجتمع الأعمال ويدعم تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب على الصعيد التجاري والاستثماري، كما اتفق الجانبان على وضع آلية عمل لتعزيز التعاون والشراكة لترجمة الرؤى المشتركة.

وأكد وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين الشارقة والسويد، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تُعزّز مسيرة التنمية في الإمارة، وتدعم مساعيها الدؤوبة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والتحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وأشار بوخاطر إلى أن اللقاء ركّز على مدى إمكانية التعاون بين الشارقة والسويد، في توفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال بالشارقة، نظراً لكون السويد تتبوأ المركز الثاني عالمياً في الاستثمار بمجال الابتكار، إلى جانب الاستفادة من مفاعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الإمارات والسويد، المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة.

من جانبه، أعرب هينريك لاندرهولم سفير السويد لدى دولة الإمارات، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع إمارة الشارقة، في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، التي تهم الطرفين في إطار العلاقات المتنامية بين السويد و الإمارات.

وأكد لاندرهولم ترحيب السفارة السويدية، بالتعاون مع غرفة الشارقة وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.