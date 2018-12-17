"روّاد" تشارك في ملتقى "ريادة الأعمال الخاص"

الشارقة 24:





أعلنت مؤسسة الشارقة لريادة الأعمال "روّاد"، عن مشاركتها في ملتقى "ريادة الأعمال الخاص بأصحاب الإعاقة"، الذي نظمته وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في 17 ديسمبر الجاري، في مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأكد سعادة حمد المحمود، مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" سعادته بمشاركة "روّاد" في الملتقى، الهادف إلى دعم أصحاب الإعاقة، للدخول في عالم ريادة الأعمال.

وأضاف أن مشاركة المؤسسة في الملتقى، تأتي انسجاماً مع "رؤية الإمارات 2021"، والأجندة الوطنية الهادفة إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال.