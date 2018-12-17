الإمارات والصين توقعان خطة عمل المشغل الاقتصادي المعتمد

الشارقة 24 – وام:





وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين، من خلال التنفيذ الفعال والسريع، لمتطلبات البرنامج.

وتتضمن خطة العمل بين الجانبين، خمس مراحل لإجراءات تفصيلية، تمهيداً لتوقيع وثيقة اتفاق الاعتراف المتبادل بين البلدين.

تم التوقيع على خطة العمل، خلال اجتماع مجموعة العمل الأولى، بشأن الاعتراف والتعاون المتبادل الخاص ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أثناء الزيارة التي قام بها وفد جمركي إماراتي مؤخراً إلى الصين، برئاسة سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك.

وأوضح معالي علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، أن خطة عمل اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد، تمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية الثنائية بين الإمارات والصين، مؤكداً حرص الإدارات الجمركية في البلدين، على تعزيز التجارة البينية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.