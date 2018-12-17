60 % نمواً في القاعدة النقدية بالإمارات

الشارقة 24 – وام:

قفزت قيمة القاعدة النقدية في دولة الإمارات، إلى 371.6 مليار درهم، مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 22 مليار درهم، وبنمو نسبته 6% تقريباً، مقارنة مع 350.6 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضي.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، يوم الإثنين، أن بلوغ القاعدة النقدية لأعلى مستوياتها منذ نحو 11 شهراً الماضية، جاء مدعوماً بالتحسن الذي شهدته غالبية المكونات التي يتشكل منها هذا المؤشر النقدي المهم.

ويعبر المؤشر الخاص بالقاعدة النقدية، بحسب المعايير النقدية العالمية، عن إجمالي النقود المتداولة في اقتصاد بلد معين زائد ودائع المصارف لدى المصرف المركزي.

وتفصيلاً، فقد تضاعف صافي رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي بالغاً مستوى 36.3 مليار درهم، خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، بالمقارنة مع 18.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من العام ذاته.

وبالإضافة إلى الارتفاع الذي شهده بند رصيد الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، فقد سجل رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك صعوداً إلى 121.8 مليار درهم، وكذلك بند النقد المصدر إلى 87.7 مليار درهم، في حين انخفض رصيد شهادات الإيداع بنسبة محدودة مغلقاً عند مستوى 125.8 مليار درهم.