346.3 مليار درهم رصيد المركزي من العملات الأجنبية

الشارقة 24 – وام:

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي، من العملات الأجنبية إلى 346.3 مليار درهم تقريباً، خلال شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 6 %، وقدرها 19.3 مليار درهم، مقارنة مع 327 مليار درهم، في شهر أكتوبر الماضي.

وتعد الزيادة المسجلة في الرصيد الأجنبي لدى المصرف المركزي الأعلى، منذ بداية العام الجاري، وفقاً لما تظهره أحدث الإحصاءات الصادرة، يوم الإثنين، عن المركزي، الأمر الذي يعكس الملاءة المالية القوية التي يمتع بها المركزي على الإقليمي.

وبحسب معايير المصرف المركزي، فإن رصيد الأصول الأجنبية لا يشمل شريحة الاحتياطي لدى المصرف، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وجاء النمو الكبير في رصيد المركزي من العملات الأجنبية، بدعم من ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج 275.6 مليار درهم، في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 256.3 مليار درهم في أكتوبر.

واستقر رصيد المصرف المركزي، من الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة، حتى تاريخ الاستحقاق عند مستوى 55.22 مليار درهم، وكذلك رصيد الأسوق الأجنبية الأخرى عند 15.4 مليار درهم.

وعلى مستوى المجاميع النقدية للجهاز المصرفي، فقد زادت السيولة بمفهومها الشامل "ن3 " خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، بمقدار 27 مليار درهم، وهو ما رفع اجمالي الرصيد إلى 1.593 تريليون درهم تقريباً، مقارنة مع 1.566 تريليون درهم في أكتوبر السابق.

وواصلت الودائع الحكومية ارتفاعها إلى 305.1 مليار درهم، خلال نوفمبر الماضي، فيما بلغت قيمة الودائع المصرفية النقدية 409 مليارات درهم، والودائع شبه النقدية 809 مليارات درهم.

وبلغ النقد المصدر 87.7 مليار درهم مع نهاية نوفمبر، في حين ارتفع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور "خارج البنوك" إلى 70.6 مليار درهم، خلال فترة الرصد نفسها.