"اقتصادية الشارقة" تستضيف حملة "العيادة الضريبية"

الشارقة 24:

تستضيف دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حملة "العيادة الضريبية"، والتي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب في مختلف إمارات الدولة، بهدف توفير التوعية الضريبية ورفع عدد الأعمال المسجلة الخاضعة للضريبة، ورفع مستوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضرائب المستحقة.

وتأتي استضافة الدائرة للحملة، التي تستمر ثلاثة أيام في مبنى الدائرة الرئيسي، في إطار دعمها للجهود الوطنية لتوعية المؤسسات بمختلف قطاعات الأعمال، بكيفية وآليات تطبيق الضريبة، ومساعدة أصحاب الأعمال على الالتزام وتشجيعهم على الامتثال الضريبي الذاتي، بالاعتماد على الوعي بمكامن ومستهدفات ضريبة القيمة المضافة.

وأكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أنه في إطار التعاون والتنسيق بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وفيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ، بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان كفاءة تطبيق التشريعات الضريبية، تستضيف الدائرة العيادة الضريبية والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، لمعالجة كافة الاستفسارات والتحديات الضريبية التي سيطرحها ممثلو قطاعات الأعمال، والرد عليها وحلها وتقديم التوجيهات المتعلقة بالتسجيل والإقرارات الضريبية والسداد.