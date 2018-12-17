"أدنوك للتوزيع" تفتتح أولى محطاتها في دبي

الشارقة 24 – وام:

أعلنت "أدنوك للتوزيع"، افتتاح أولى محطاتها لتوزيع الوقود في إمارة دبي، والتي تقع في منطقة مجمع دبي للاستثمار.

وأعرب سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، الشركة الأكبر على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، عن سعادته ببدء عمليات "أدنوك للتوزيع" في دبي، وهو ما يعني أنها الآن تقدم خدماتها للعملاء في جميع الإمارات السبع، مشيراً إلى أنه سيتمكن سكان دبي الآن من الاستفادة من نفس مستوى الخدمة والمنتجات المميزة التي تقدمها الشركة، واعتاد عملاؤها الحصول عليها وفقاً للمعايير المتميزة التي يتوقعونها من "أدنوك للتوزيع"، وذلك إيفاء بالتزام الشركة خلال عملية الطرح الأولي لأسهمها خلال ديسمبر 2017، بالتوسع في تقديم خدماتها لتمتد إلى المملكة العربية السعودية ودبي بنهاية العام 2018، وهو ما استطاعت الشركة تحقيقه حتى الآن، مع الوعد بتحقيق المزيد من التوسع خلال عام 2019.