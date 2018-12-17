الدولار يضغط على الذهب في ظل مخاطر النمو العالمي

الشارقة 24 – رويترز:

انخفضت أسعار الذهب، الإثنين، في الوقت الذي تماسك فيه الدولار بقوة دون ذروة 19 شهراً، بفضل الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة الأميركية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، المقرر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية قليلاً إلى 1237.71 دولار للأوقية "الأونصة".

ولم يسجل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تغيراً يذكر عند 1241.4 دولار للأوقية.

وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج للسلع الأولية في مومباي بالهند: "الدولار وحده يقود حركة الذهب اليوم".

وأضاف: "قبيل اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، سنرى بعض التحرك النزولي... لكن الحقيقة تظل، أن القوة الكامنة في الذهب ستستمر على الأرجح".

وستراقب الأسواق على نحو وثيق المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يُعقد يومي 18 و19 ديسمبر، حيث من المقرر أن يرفع المجلس أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.