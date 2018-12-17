الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "الكويتية"

الشارقة 24:

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات الأسواق في أولى تداولات الأسبوع، الأحد، باستثناء ارتفاع وحيد للسوق الكويتية بينما عمقت الأخرى خسائرها. وفي ظل ذلك استهلت سوق دبي تداولات الأسبوع بمؤشرات حمراء قادتها أسهم العقارات والخدمات ليتراجع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2556.68 نقطة متراجعة بنسبة 1.63%. وسارت على خطاها السوق السعودية بعد تباين في أداء قطاعاتها للتراجع إلى مستوى 7908.07 نقطة بخسائر نسبتها 0.08%، أما السوق الكويتية فارتفع مؤشرها العام محققة أرباحاً جيدة نسبتها 0.36% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5406.94 نقطة، وأخيراً عمقت السوق العمانية خسائرها بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.77% لتقفل عند مستوى 4448.11 نقطة.

مؤشرات حمراء في سوق دبي

استهلت سوق دبي تداولاتها بتراجع في تعاملات جلسة، الأحد، وذلك بعد سيطرة عمليات البيع القوية على السوق وتراجع سيولة، حيث دفعتها غالبية القطاعات للاستقرار في ختام التعاملات عند مستوى 2556.68 نقطة محققة خسائر بنسبة 1.63% من قيمتها السابقة وبواقع 42.37 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 211.5 مليون سهم بقيمة 194 مليون درهم نفذت من خلال 2153 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع السلع ارتفاعاً وحيداً بنسبة 2.86% واستقر قطاعي الصناعة دون تغير، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق تتقدمهم العقارات بأرباح نسبتها 3.12% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.40%.

وسجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.94% وصولاً إلى سعر 0.530 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 1.35 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.90% وصولاً إلى سعر 7.01 درهم تلاه سهم إعمار للتطوير بنسبة 7.04% وصولاً إلى سعر 4.49 درهم. واحتل سهم الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44 مليون سهم تلاه سهم تكافل الإمارات بواقع 35.7 مليون سهم. واحتل سهم دي إكس بي انترتينمنتس المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 56.1 مليون درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 44.3 مليون درهم.

تراجع طفيف في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية خسائر لا تذكر في أولى تداولات الأسبوع وسط تعاملات جيدة بعد تباين في أداء القطاعات ما بين مرتفعة وهابطة، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.22 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 7908.07 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 135.2 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 101 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.42% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.53%، فيما تصدر قطاع تجزئة السلع الكمالية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.94% تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.72%.

وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 27.55 ريال تلاه سهم عناية بنسبة 9.95% وصولاً إلى سعر 21.88 ريال، وسجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.02% وصولاً إلى سعر 17.98 ريال تلاه سهم الكابلات بنسبة 2.50% وصولاً إلى سعر 35.15 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.5 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 19.4 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 194.9 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 170.6 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد صاعدة

سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات جلسة، الأحد، وسط توافر للسيولة مكنها من عقد صفقات عمليات بيع قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.41 نقطة أو ما نسبته 0.36% وصولاً إلى مستوى 5406.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 42.9 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار نفذت من خلال 2300 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.71% وصولاً إلى سعر 227 فلساً تلاه سهم مشاريع بنسبة 1.43% وصولاً إلى سعر 213 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.94% وصولاً إلى سعر 1.009 فلس تلاه سهم ميزان بنسبة 1.81% وصولاً إلى سعر 544 فلساً. واحتل سهم وطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.7 مليون سهم تلاه سهم أهلي متحد بواقع 6.6 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 8.1 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 2.1 مليون دينار.

السوق العمانية تستمر في خسائرها

سجلت السوق العمانية تراجعاً آخر في أولى تعاملات الأسبوع، الأحد، وكان هذا التراجع على كافة المستويات بشكل ملحوظ وسط تراجع في السيولة والتعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 31.21 نقطة أو ما نسبته 0.70% ليقفل عند مستوى 4416.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 883.4 ألف ريال نفذت من خلال 225 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.51% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.31% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10%.

وتراجع سعر سهم بنك اتش اس بي سي عمان بواقع 0.85% وصولاً إلى سعر 0.119 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الرؤية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.76% وصولاً إلى سعر 0.131 ريال تلاه سهم بنك ظفار بنسبة 2.42% وصولاً إلى سعر 0.161 ريال. واحتل سهم بنك ظفار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم بنك اتش اس بس سي عمان بواقع 851.1 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 269.1 ألف ريال تلاه سهم بنك ظفار بواقع 228.4 ألف ريال.