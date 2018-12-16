افتتاح "كارفور" في مشروع "زوايا ووك" بالشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

افتتحت مؤسسة الطنيجي العقارية ومجموعة الفطيم للتجزئة "كارفور ماركت" في مشروع "زوايا ووك" في منطقة الشهباء بالشارقة، ضمن خطة لافتتاح أكثر من 60% من المحال والمطاعم في المول المفتوح الأول من نوعه في الشارقة، حتى نهاية العام الجاري.

وأكد عبيد الطنيجي صاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح متجر "كارفور"، أن تكلفة مول "زوايا ووك" بلغت 150 مليون درهم، وبإجمالي مساحة تزيد على 200 ألف قدم، حيث يشمل أكثر من 99 مطعماً ومحلاً تجارياً، إضافة إلى بحيرة تزيد على 120 متراً، فضلاً عن توفير ممشى بين المطاعم التي ستنتشر على كامل مساحة المشروع.