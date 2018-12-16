اقتصادية و"تسجيل عقاري" الشارقة تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:

استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من دائرة التسجيل العقاري بالإمارة، برئاسة سعادة عبد العزيز الشامسي مدير عام الدائرة، وذلك في إطار التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، بما يعود بالنفع على المستثمرين.

وضم الوفد الزائر، حميد العبار مستشار الدائرة، وعلي ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية، وكان في استقباله بجانب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مدثر عبد الله المستشار القانوني لدى دائرة التنمية.

في بداية اللقاء، رحب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، بالوفد معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة، وتسريع عمليات التطوير، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة من المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة، لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة، في الإمارة.

واستعرض المجتمعون، سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة مشروع قرار المجلس التنفيذي لسنة 2018، الذي ينظم عمل الوسطاء العقاريين في عمليات بيع وشراء وتأجير ورهن العقارات بمختلف أنواعها، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تقليل المنازعات القضائية، حيث تعد هذه الزيارات واللقاءات محطة مهمة، لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وتطرق الاجتماع، إلى جاذبية مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وما يقدمه من الحوافز والمزايا، في ظل الخطط التنموية الطموحة للإمارة.

من جانبه شكر الوفد الزائر، حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة من الدائرة، وأكد حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة، بما يساهم في تطوير منظومة العمل المشترك، لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، كما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وأكد الطرفان، أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية، التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.