إكسبو الشارقة يبحث تعزيز مشاركة أوغندا في فعالياته

الشارقة 24:

اختتم مركز إكسبو الشارقة مشاركته، في البعثة التجارية التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى شرق إفريقيا، بزيارة العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث بحث سبل تعزيز مشاركة المؤسسات والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار الأوغنديين، في المعارض الدولية المتخصصة، التي تقام في المركز على مدار العام.

واستعرض وفد المركز، الدور الحيوي لإكسبو الشارقة، وأهميته وموقعه الاستراتيجي، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مُسلّطاً الضوء على أبرز فعالياته الاقتصادية والثقافية والسياحية التي يُنظمها ويستضيفها، وفي مقدمتها معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب" الذي تُعقد فعاليات دورته الـ15، خلال الفترة 14-17 يناير المقبل، ويُعتبر باكورة موسم 2019.

وناقش وفد المركز، برئاسة سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال، مع عدد من الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع المعارض، ومن أبرزها هيئة الاستثمار الأوغندي، ومؤسسة القطاع الخاص في أوغندا، واتحاد غرف أوغندا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية في أوغندا، آفاق التعاون المشترك والاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة للعارضين والمستثمرين والزوار، وإمكانية تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال صناعة المعارض.

وأوضح سلطان شطاف، أن وفد مركز إكسبو الشارقة المشارك في البعثة التجارية التي تنظمها غرفة الشارقة، أكد خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأوغنديين، أهمية إكسبو الشارقة للشركات الأوغندية الراغبة بالترويج لمنتجاتها وخدماتها وتعزيز حضورها وانتشارها في أسواق الإمارات، وعلى مستوى منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

ولفت مدير التسويق وتطوير الأعمال بإكسبو الشارقة، إلى أن الاجتماعات كانت مُثمرة وإيجابية، حيث لمس الوفد رغبة واهتمام الجهات الرسمية الأوغندية، وممثلي قطاعاتها الاقتصادية بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة وحضور الفعاليات التي يُنظّمها ويستضيفها المركز، والتي جعلته يحظى بمكانة مرموقة على خارطة صناعة المعارض الإقليمية والدولية، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة المعارض وسياحة الأعمال العالمية.

وأكد شطاف، حرص مركز إكسبو الشارقة، على الترويج لصناعة المعارض في إمارة الشارقة عموماً ولفعاليات المركز على وجه الخصوص، حيث يوفر المركز منصة دولية حيوية تمكّن الشركات من عرض منتجاتها وخدماتها، والالتقاء بالشركاء المناسبين، وتوسعة أعمالهم وفتح أسواق جديدة، وتحقيق عائد ملموس على الاستثمار يدفع عجلة التطور الاقتصادي والتنمية، بما يُسهم في تعزيز سمعة الشارقة ومكانتها الرائدة كمركز ثقافي واقتصادي عالمي، ووجهة مثالية لممارسة الأعمال والسياحة والسفر، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الإمارة.

وأضاف مدير التسويق وتطوير الأعمال بالمركز، أن مشاركة وفد إكسبو الشارقة، ضمن بعثة الغرفة إلى شرق إفريقيا، تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للمركز 2018-2022، وتندرج ضمن جدول الزيارات الخارجية المنبثق عنها، والذي يهدف إلى استقطاب المؤسسات والعلامات التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم إلى الإمارة، من خلال بناء شراكات مع الجهات الرائدة في تنظيم المعارض الدولية، والمشاركة في عدد من الأحداث الدولية المهمة.