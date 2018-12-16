انطلاق حظر تداولات المطلعين في الأسواق المالية الإثنين

الشارقة 24 – وام:

تبدأ اعتباراً من الإثنين، عملية حظر تداول المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك التزاماً بالأنظمة المطبقة بهذا الخصوص.

وطالب سوقا أبوظبي ودبي الماليان، الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار الحظر إلى حين الانتهاء من الإعلان عن البيانات المالية للربع الرابع، من العام 2018، والتي من المقرر أن تبدأ مطلع شهر يناير 2019.

ويأتي قرار الأسواق المالية حظر تداولات المطلعين، استناداً لأحكام المادة الـ 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، من قرار هيئة الاوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001.