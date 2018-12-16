"بوينج" تخطط لرفع مبيعاتها بتدشين أول مصنع في الصين

الشارقة 24 – رويترز:

افتتحت شركة بوينج الأميركية، أول مصنع لتجميع الطائرة 737 في الصين، وهو استثمار استراتيجي يهدف لتسجيل مبيعات أعلى من منافستها ايرباص، في واحد من أكبر أسواق السفر في العالم، حيث تلقي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بظلالها.

كما سلمت أكبر شركة صناعة طائرات في العالم، أول طائرة من طراز 737، وهو الطراز الأكثر مبيعاً، التي جمعت في المصنع في تشوشان على بعد نحو 290 كيلومتراً جنوب شرقي شنغهاي، لشركة الطيران الصينية، "اير تشاينا"، خلال احتفال بهذه المناسبة السبت، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين.

وتهدف بوينج وايرباص للتوسع في المبيعات في الصين، وتتنافسان على الطلبيات في السوق سريع النمو، الذي يتوقع أن يتخطى الولايات المتحدة في العقد المقبل.