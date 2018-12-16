أزمة الخبز تضرب كوبا وترهق المواطنين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يستيقظ المواطنون في العاصمة الكوبية هافانا، باكراً، لشراء الخبز، قبل أن ينفد من المتاجر، بسبب أزمة الطحين التي تضرب كوبا.

وتقوم الحكومة بمنح كل مواطن كمية قليلة من الخبز يومياً، لكن السكان يضيقون على نفقتهم كمية أخرى يدفعون ثمنها 10 بيزوس (40 سنتاً من الدولار).

وتعليقا على هذه الأزمة، قالت وزيرة الغذاء في الحكومة الكوبية إيريس كينيونس، إن التأخر في استيراد قطع الغيار للمطاحن هو الذي يؤخّر تحويل القمح إلى طحين، مع أن القمح متوفر.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة، واستباقا للمشكلة، رصدت للعام الجاري أموالاً تكفي لشراء ثلاثين ألف طن من الطحين لتعويض النقص المرتقب في الإنتاج الداخلي.

وبلغ العجز الإجمالي في إنتاج الطحين 70 ألف طن، أي إن العجز الصافي بعد الاستيراد بلغ 40 ألف طن.