غرفة الشارقة تنظم ملتقى الاستثمار الإماراتي – الأوغندي في كمبالا

الشارقة 24:

ضمن محطتها الثانية في إطار بعثتها التجارية إلى شرق أفريقيا، نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي – الأوغندي في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك ضمن محطتها الثانية في إطار بعثتها التجارية الرابعة على التوالي إلى شرق إفريقيا.

واستهدف الملتقى الذي أقيمت فعالياته تحت شعار "مدخل نحو شراكة استثمارية أقوى"، وبمشاركة 30 شركة وطنية إماراتية تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي، وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين الإماراتي والأوغندي.

وأعرب الدكتور روهاكانا روغوندا، رئيس وزراء جمهورية أوغندا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة القائمة مع دولة الإمارات، وحرصها على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.

وعبر عن أمله في أن تثمر زيارة البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الإسهام بدفع مجالات التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب، بما يُعزّز من حجم التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص الأوغندي والإماراتي ورفع نسب المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.

وأشاد رئيس الوزراء الأوغندي بالجهود التي تبذلها غرفة الشارقة وخاصة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع بلاده، من خلال تنظيم البعثات التجارية التي أعطت دفعاً وزخماً إيجابياً للتعاون القائم بين البلدين، معرباً عن ترحيب بلاده بالمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والحرص على تقديم الدعم والحوافز والتسهيلات التي تخدم مصالح الطرفين، مؤكداً على تنوع ووفرة الفرص الاستثمارية السانحة والمجدية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن جهته، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس البعثة، خلال افتتاح أعمال الملتقى حرص الغرفة على تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوغندا بشكل عام ومع إمارة الشارقة بشكل خاص، بما يسهم في رفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين الجانبين، مستعرضاً الأهمية الاقتصادية التي تمتاز بها إمارة الشارقة ومكانتها البارزة ودورها الحيوي على خارطة التجارة الإقليمية والدولية.

وسلط العويس الضوء على ما تزخر به الشارقة من مزايا تفضيلية وتنافسية على صعيد تنوع الاقتصاد والقاعدة الصناعية المتطورة والبنية التحتية الحديثة والتشريعات المرنة وشبكات المواصلات والمنافذ الجوية والبحرية التي تربطها بمختلف دول العالم وغيرها من المزايا الجاذبة، داعياً مجتمع الأعمال الأوغندي للاستثمار في إمارة الشارقة والاستفادة من حجم الدعم والتسهيلات الذي تحرص غرفة الشارقة على تقديمهما للمستثمرين الأجانب لتمكينها من تأسيس أعمال ناجحة في الإمارة تسمح لها بالانطلاق منها نحو أسواق المنطقة وتحقيق أفضل العوائد والنتائج.

وتخلل الملتقى عرض فيديو ترويجي بعنوان "استثمر في الشارقة"، بالإضافة إلى عرض تقديمي عن التسهيلات التي توفرها الشارقة للمستثمرين والخدمات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال، كما شهد الملتقى عقد العديد من جلسات العمل الثنائية بين أعضاء الشركات المشاركة ضمن بعثة الغرفة وممثلي الشركات الأوغندية الراغبة في توسيع اعمالها، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية إلى أبرز المرافق الاقتصادية الحيوية في العاصمة كمبالا.

وجاءت زيارة البعثة إلى أوغندا استكمالاً للزيارات الرسمية والبعثات التجارية التي قادتها غرفة الشارقة إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأعوام الثلاث الماضية والتي ساهمت بتقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع العديد من دول القارة الأفريقية التي تمثل أسواقاً واعدة وتقدم فرصاً كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين والتي كان لها أثر إيجابي في بناء جسور التعاون والتنسيق لتوفير التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال المحلي ونظرائه لإقامة علاقات تجارية واستثمارية مثمرة، حيث تتوجت باستضافة الغرفة فخامة الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا في نوفمبر 2017 على رأس وفد حكومي رسمي رفيع المستوى في لقاء عمل موسع ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

كما جاءت الزيارة، في ضوء ما يشهده اقتصاد أوغندا من معدلات نمو عالية بفضل انتهاجها سياسة اقتصادية جاذبة للمستثمرين على صعيد دول شرق أفريقيا وتمتعها بفرض استثمارية واعدة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة المعدنية منها النحاس والقصدير.