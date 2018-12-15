"مالية الشارقة" تختتم ملتقاها المالي الدوري الرابع

الشارقة 24:

بحضور نحو 120 مشاركاً يمثلون 75 جهة حكومية في إمارة الشارقة، اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، يوم الخميس، ملتقاها المالي الدوري الرابع للعام الجاري، والذي ركز هذه المرة على مناقشة مكتسبات العام 2018، واستشراف فرص العمل والمشاريع المتوقعة خلال 2019.

واستعرض الملتقى العديد من المواضيع المهمة لعمل الجهات الحكومية المشاركة، مثل الحساب الختامي وإجراءات إقفال الحسابات الختامية لعام 2018، والرواتب وترتيباتها، والتحديات التي واجهتها الجهات الحكومية فيما يتعلّق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى دليل الإجراءات المالية والنشرات التعريفية لبنوده، إلى جانب التحضيرات للدورة الثالثة من جائزة الأداء المالي.

وأكد حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في دائرة المالية المركزية، أن هذا الملتقى يشكل فرصة مثالية للمسؤولين الماليين في الجهات الحكومية للاطلاع على أفضل الممارسات، والتعرف على مستجدات الشؤون المالية لحكومة الشارقة، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق الإجراءات المالية، وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة، واستعراض سبل التغلّب عليها.

وشهد الملتقى، الذي يعقد مرة كل ثلاثة أشهر بحضور المشاركين المتخصصين في إدارات المالية بالجهات الحكومية في إمارة الشارقة، تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور، الذين حرصوا على عرض مداخلاتهم واستفساراتهم، ومناقشة سبل تسهيل تطبيق الإجراءات المالية التي تخدم المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وتضمن كفاءة وتميّز النظام المالي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنظم الدائرة المالية المركزية الملتقى بشكل دوري، تتويجاً وتكملة للأنشطة المشتركة بين المالية والدوائر لتعزيز اداء مالي متميز ومتناغم ، واتساقا مع خطط الدائرة الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، والرد على اي استفسارات تتعلق باي من اجراءات العمل ومشاكله كي يتم التعامل معها من قبل الجميع بكل وضوح ودقة.