عواقب متوقعة "للبريكست" على تجارة الزهور في هولندا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

منذ ساعات الفجر الأولى، ينشط مئات الأشخاص في سيارات كهربائية صغيرة داخل مستودع ضخم في ألزمير قرب أمستردام، حيث تقع أكبر سوق للأزهار في العالم، تشكل المركز اللوجستي لقطاع الزهور في أوروبا.

في هذا المبنى الشاسع وهو من الأكبر في العالم يباع حوالي 22 ألف نوع مختلف من الزهور والنبات من قبل تعاونية "رويال فلورا هولند" الهولندية العملاقة في مجال البستنة.

لكن مع اقتراب حلول موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، يبدو القطاع مهدد جدياً بمشاكل، حيث إن بريطانيا هي ثالث سوق لهولندا في هذا المجال بعد ألمانيا وفرنسا.

ومع أن الملامح المحددة للانفصال بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تتضح بعد، إلا أن مسؤولين في تعاونية "رويال فلورا هولند"، أثاروا مخاوف من أن تحدث اضطرابات في قطاع سوق الأزهار، مشيرين إلى أنه بسبب تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، ينفق البريطانيون أقل على الزهور منذ سنتين ونصف السنة.

وأوضح المسؤولون، أن قيمة قطاع الزهور في هولندا تبلغ بين ستة وسبعة مليارات يورو سنوياً، من بينها 850 مليوناً بفضل السوق البريطانية أي 12 إلى 13 %" من المجموع.

ومن أجل احتواء عواقب "البريكست" التي باتت ملموسة، تدرس هذه التعاونية عدة سيناريوهات محتملة وتبحث عن حلول، لضمان نقل الزهور إلى بريطانيا من دون كلفة إضافية أو مهل أطول.