"الاقتصاد" تكرم شركاءها الاستراتيجيين في "الملتقى السنوي"

الشارقة 24 – وام:

بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كرمت وزارة الاقتصاد شركاءها الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام المحلية.

جاء ذلك خلال حفل ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2018، الذي أقيم الأربعاء في دبي، بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوكلاء المساعدين والمسؤولين في الوزارة.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمته خلال الملتقى، أن هذه الفعالية السنوية هي محطة تعتز بها وزارة الاقتصاد، لأنها تعبر عن احتفائها بعلاقات الشراكة والتعاون المثمرة التي مع شركائها الاستراتيجيين للعمل يداً واحدة من أجل تحقيق التنمية والازدهار في دولة الإمارات، وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.