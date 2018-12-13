الأخضر يغطي سوقي السعودية ودبي بآخر تداولات الأسبوع

الشارقة 24:

حافظت سوق دبي، في آخر تداولات الأسبوع، الخميس، على ارتفاعها بأرباح قادتها أسهم السلع والخدمات ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2599.05 نقطة مرتفعة بنسبة 0.99%.

وسارت على خطاها السوق السعودية، بعد تباين في أداء قطاعاتها لترتفع إلى مستوى 7914.29 نقطة بأرباح نسبتها 0.31%.

أما السوق الكويتية فتراجع مؤشرها العام محققاً خسائر هامشية نسبتها 0.01% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5387.53 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق البحرينية العام بشكل طفيف نسبته 0.07% لتقفل عند مستوى 1319.32 نقطة وكان هذا الانخفاض بعد تراجع في قيم السيولة والأحجام.

وأخيراً عمقت السوق العمانية خسائرها بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.77% لتقفل عند مستوى 4448.11 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2599.05 0.99% السعودية 7914.29 0.31% الكويت 5387.53 0.01% سالب البحرين 1319.32 0.07% سالب عمان 4448.11 0.77% سالب

سوق دبي تستمر في ارتفاعها

حافظ مؤشر سوق دبي على ارتفاعه مرة أخرى، وذلك بعد سيطرة عمليات الشراء القوية على السوق وتوفر سيولة مكنتها من عقد صفقات جيدة، حيث دفعتها أغلبية القطاعات "ترأسها السلع والخدمات" للاستقرار في ختام التعاملات عند مستوى 2599.05 نقطة محققة مكاسب بنسبة 0.99% من قيمتها السابقة وبواقع 25.60 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 379.5 مليون سهم بقيمة 264.6 مليون درهم نفذت من خلال 3418 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.96% واستقر قطاعا الصناعة والبنوك دون تغير، في المقابل ارتفعت بقية قطاعات السوق يتقدمهم "السلع" بأرباح نسبتها 9.01% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6.17%.

محطة خضراء للسوق السعودية

ختمت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بمؤشر أخضر وسط تعاملات جيدة، بعد تباين في أداء القطاعات ما بين مرتفعة وهابطة.

وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.20 نقطة أو ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 7914.29 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105.4 مليون سهم، بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 92 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 83 شركة.

تراجع هامشي للسوق الكويتية

سجلت السوق الكويتية تراجعاً هامشياً، وسط تراجع في قيم السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.54 نقطة، أو ما نسبته 0.01% وصولاً إلى مستوى 5387.53 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27.1 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 1641 صفقة.

السوق البحرينية تتراجع على كافة المستويات

سجلت السوق البحرينية تراجعاً طفيفاً بعد أداء سلبي لقطاع البنوك التجارية، وفي ظل تراجع في التعاملات.

وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.90 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 1319.32 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 928.7 ألف سهم بقيمة 248.5 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.53 نقطة، فيما أقفلت باقي القطاعات دون تغير.

السوق العمانية تعمق خسائرها

واصلت السوق العمانية تراجعها بشكل ملحوظ بضغط من كافة قطاعاتها وسط تراجع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 34.35 نقطة أو ما نسبته 0.77% ليقفل عند مستوى 4448.11 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة مليون ريال نفذت من خلال 346 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.14% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.40% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.