"دانة غاز" : ارتفاع إنتاج النفط إلى 70 ألف برميل "مكافئ" يومياً

الشارقة 24 – وام:

أعلنت شركة "دانة غاز" عن ارتفاع معدل إنتاجها إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً منذ نوفمبر الماضي.

وأكدت الشركة في بيان لها نشر على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الزيادة في معدل الإنتاج جاءت بدعم من إتمام مشروع التوسعة والتطوير الذي نفذته الشركة في إقليم كردستان العراق، بهدف رفع معدل إنتاجها اليومي من الغاز والمكثفات.

وأضافت أن حفر بئر بلسم 8 ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل في مصر، أدى إلى المساهمة بشكل إضافي في رفع الإنتاج الكلي ليتجاوز عتبة الـ 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط إنتاجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والذي بلغ 62.25 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.