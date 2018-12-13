غرفة الشارقة تنظم ورشة تعريفية عن "القيمة المضافة"

الشارقة 24:

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل تعريفية بعنوان "أساسيات ضريبة القيمة المضافة"، بحضور أكثر من 100 شخص من ممثلي مجتمع الأعمال، وشركات تجارية وصناعية عاملة في إمارة الشارقة، وبالتعاون مع غرف الإمارات وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين.

وجاء تنظيم الورشة التي حضرها سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، و جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، وعدد من مدراء الغرفة، مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، من أجل تعزيز التزام مجتمع الأعمال المحلي بقانون القيمة المضافة، وزيادة كفاءة تطبيقها، وتحقيق الخدمة الأمثل للمتعاملين، بما يحفظ الحقوق المالية لأصحاب العلاقة، ويسهم في تعزيز المنظومة المالية لحكومة الشارقة.

واستعرضت الورشة التي أقيمت في مقر الغرفة الخميس، وقدّمها الخبير والمستشار المالي الدكتور عبد الله العوضي، تعريف ضریبة القیمة المضافة وآلیة تطبیقھا، والفروقات بین أنواع الضرائب المختلفة "القیمة المضافة – المبیعات – الانتقائیة"، وأھمیة تطبیق ضریبة القیمة المضافة وتأثیرھا الاقتصادي، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منها.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، أن تنظيم الورشة التعريفية بأساسيات قانون ضريبة القيمة المضافة، لكافة القطاعات الاقتصادية، التي ينطبق عليها هذا القانون، يأتي حرصاً من الغرفة وترجمة لرسالتها في أن تكون القوة الدافعة للتنمية التجارية والصناعية الدائمة، لجميع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية في إمارة الشارقة.