المنتدى الاستراتيجي العربي يناقش الفرص أمام الاقتصادات العربية

الشارقة 24 – وام:

أكدت جلسة حوارية حملت عنوان "الاقتصاد العربي.. إلى أين؟"، ضمن فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي 2018، أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على مستوى العالم والمنطقة، يبقى التحدي الأبرز هو خلق وظائف للأجيال الشابة والاستثمار في تطوير أدواتهم لمواكبة التطورات الحاصلة في مجالات الانتاج المختلفة.

وشهدت الجلسة التي ضمت نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الإماراتية في قطاعات اقتصادية متنوعة وجهات نظر ورؤى متنوعة، تناولت أبرز الفرص والتحديات الماثلة أمام الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة.

واستهلت الجلسة بمداخلة لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أكد فيها أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في قيادة اقتصاديات المنطقة نحو رفع معدلات النمو والوصول إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وعبر مناقشته لأبرز أولويات الاقتصاد العام المقبل قال سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: "تتراوح نسبة النمو المتوقعة لاقتصاد إمارة دبي خلال العام المقبل بين 2.1% و2.3%، وهي نسبة جيدة جداً مقارنة بمعدلات النمو في بلدان المنطقة، وخلال 2019 من الضروري تعزيز النظرة المتفائلة من أجل تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز السيولة لتحقيق التقدم في المشاريع التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، وعلى صعيد آخر لابد من الإشارة إلى مسؤولية القطاع الخاص في تحريك السيولة وضخها والمشاركة في طرح مشاريع نوعية في قطاعات مختلفة".

ولفت إلى أن أبرز ملامح سياسة إمارة دبي المالية خلال العام المقبل تتمثل في مواصلة العمل على مشاريع بنى تحتية مدفوعة بمشاريع أكسبو، وضخ سيولة حكومية في هذه المشاريع.

واختتمت الجلسة برؤية عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حول حالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام المقبل.

وتوقع أن يشهد العام المقبل عدداً كبيراً من الداخلين الجدد من رواد الأعمال إلى السوق بمشاريع واعدة، خصوصاً مع اهتمام الدولة الكبير بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تدعم استراتيجيتها هذا القطاع لمكانته كمحرك رئيسي لخلق وظائف.