"أبوظبي للمعاشات": 88 ألف مواطن ومواطنة مسجلين لدى الصندوق

الشارقة 24 – وام:

أعلن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ان أعداد المؤمن عليهم، حتى الربع الثالث من 2018، وصل إلى 88 ألفاً و50 مواطناً ومواطنة، فيما بلغت أعداد المستحقين 9 آلاف و498 مستحقاً، يمثلون ثلاثة آلاف و393 متقاعداً متوفى.

وتوقع الصندوق ارتفاع أعداد المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق، بحلول عام 2022 إلى 102 ألف و375 مواطناً ومواطنة في مختلف قطاعات العمل بالإمارة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات الإكتوارية التي يجريها الصندوق بشكل دوري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، مجلس إدارة الصندوق في مقر الصندوق في أبوظبي، برئاسة معالي رياض المبارك رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي مدير عام الصندوق، تم خلاله الاطلاع على الخطة الاستراتيجية لإدارات الصندوق، وكافة المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل، حيث اعتمد مجلس الإدارة الموازنة الجديدة للسنة المالية 2019.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على أهم الإحصاءات للربع الثالث من العام الجاري، والتي أوضحت أن عدد المتقاعدين الأحياء بلغ 7 آلاف و337 متقاعدا، بنسبة 68% من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغ أعداد المتقاعدين المتوفين ثلاثة آلاف و393 متوف بنسبة 32% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق.

وأشارت النتائج إلى أن 47% من أسباب التقاعد ترجع إلى استكمال سنوات الخدمة، و34% بسبب بلوغ سن التقاعد، و6% للوفاة، بينما بلغت نسبة التقاعد لأسباب طبية 1% من إجمالي أسباب التقاعد.