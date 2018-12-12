الإغلاقات الخضراء والحمراء تتنازع السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

حققت سوق دبي ارتفاعاً آخر في تعاملات جلسة الأربعاء، بأرباح قادتها أسهم العقارات والخدمات، ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2573.45 نقطة مرتفعة بنسبة 1.50%.

كما نجحت سوق السعودية بعد دعم شبه جماعي من قطاعاتها، في الصعود إلى مستوى 7890.09 نقطة بأرباح نسبتها 0.65%.

أما السوق الكويتية فتراجع مؤشرها العام محققة خسائر ملحوظة نسبتها 0.35% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5388.07 نقطة.

وتمكنت السوق البحرينية من تحقيق ارتفاع جيد بنسبة 0.35% لتقفل عند مستوى 1320.22 نقطة، وكان هذا الارتفاع ضمن تراجع في تعاملات.

وأخيراً تراجعت العمانية بضغط من كافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.34% لتقفل عند مستوى 4482.46 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2573.45 1.50% السعودية 7890.09 0.65% الكويت 5388.07 0.35% سالب البحرين 1320.22 0.18% عمان 4482.46 0.34% سالب

محطة خضراء أخرى في سوق دبي

نجح مؤشر سوق دبي في الارتفاع مرة أخرى، محافظاً على مستوى 2500 نقطة، وذلك بعد سيطرة عمليات الشراء على التداولات، حيث دفعتها أغلبية القطاعات "ترأسها العقارات والخدمات" للاستقرار في ختام التعاملات عند مستوى 2573.45 نقطة محققة مكاسب بنسبة 1.50% من قيمتها السابقة وبواقع 37.99 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 165.8 مليون سهم بقيمة 165.7 مليون درهم نفذت من خلال 2819 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات.

السوق السعودية تصعد إلى مستوى 7890 نقطة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، في ظل ارتفاع شبه جماعي لقطاعاتها وذلك وسط تباين في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 51.15 نقطة، أو ما نسبته 0.65% ليقفل عند مستوى 7890.09 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 126.4 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 125 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 48 شركة.

السوق الكويتية تهبط وسط تعاملات جيدة

سجلت السوق الكويتية تراجعاً ملحوظاً وسط تعاملات بيع لا بأس بها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 18.79 نقطة أو ما نسبته 0.35% وصولاً إلى مستوى 5388.07 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 31.9 مليون سهم، بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 1865 صفقة.

قطاع البنوك التحارية يقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفعت السوق البحرينية بشكل بسيط، وسط دعم من قطاع البنوك التجارية وفي ظل تراجع في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.32 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 1320.22 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم، بقيمة 435.1 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، فيما أقفلت باقي القطاعات دون تغير.

خسائر في السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية بشكل ملحوظ، بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.18 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 4482.46 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 295 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة.