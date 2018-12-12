"إكسبو الشارقة" يبحث تعزيز حضور المؤسسات الكينية ضمن فعالياته

الشارقة 24:

بحث مركز إكسبو الشارقة، مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات الاقتصادية في جمهورية كينيا، سبل تعزيز مشاركة المؤسسات والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الكينيين، في فعاليات المعارض الدولية المتخصصة، التي ينظمها على مدار العام.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية كينيا، في إطار جولتها الأفريقية والتي تهدف إلى تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي بين الشارقة وكينيا، وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

وناقش وفد إكسبو الشارقة، برئاسة سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في المركز، خلال مشاركته ضمن فعاليات البعثة إلى العاصمة الكينية نيروبي، التي جرت خلال الفترة 9-11 ديسمبر الجاري، آفاق التعاون المشترك وإمكانية تبادل الخبرات واستعراض التسهيلات المقدمة للمستثمرين والعارضين والزواروأفضل الممارسات في مجال صناعة المعارض بين المركز والجهات المسؤولة عن قطاع المعارض في كينيا.

والتقى الوفد عدداً من المسؤوليين الكينيين، من أبرزهم بيتر مونيا وزير الصناعة والتجارة والتعاونيات، وموانغي كينجوري وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وكيبرونو كيتوني رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ومايك مبوفي سونكو حاكم مدينة نيروبي، وريتشارد نجاتيا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة كينيا.

وأكد شطاف أن مشاركة المركز ضمن البعثة التجارية التي نظمتها غرفة الشارقة، جاءت بهدف استعراض دور الإمارة الرائد على خريطة صناعة المعارض الإقليمية والدولية، ومقوماتها الفريدة على هذا الصعيد، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز مكانة الإمارة على خريطة المعارض وسياحة الأعمال العالمية.

وتندرج مشاركة وفد إكسبو الشارقة، ضمن بعثة الغرفة في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة لمركز إكسبو الشارقة 2018-2022 وجدول الزيارات الخارجية المنبثق عنها.