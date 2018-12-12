غرفة الشارقة تتوقع نمو حركة العضوية بنسبة 3 % خلال 2019

الشارقة 24:

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن حركة العضوية شهدت استقراراً خلال العام الجاري، وفق بيانات إدارة خدمات الأعضاء وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التي شهدتها المنطقة، معلنة عن توقعاتها بأن تشهد حركة العضوية فيها نمواً إيجابياً بنسبة 3 % خلال العام المقبل، في ضوء إعلان الموازنة العامة لحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال مشاركة غرفة الشارقة في أعمال الدورة الرابعة من "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتمثلت مشاركة غرفة الشارقة في المنتدى الذي أقيم على مدى يومين تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، بوصفها راعياً رسمياً للحدث الذي اختتم فعالياته الثلاثاء، إلى جانب مشاركة سعادة محمد علي هلال الحزامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي شهدها المنتدى، بالإضافة إلى المشاركة بجناح خاص في المعرض المصاحب للمنتدى.

واستعرض سعادة محمد هلال الحزامي، خلال مشاركته في الجلسة الختامية لأعمال المنتدى التي عقدت تحت عنوان "الاستدامة ما بعد المسؤولية الاجتماعية للشركات"، جهود غرفة الشارقة ومساعيها الرامية إلى تكريس مفاهيم المسؤولية الاجتماعية في أوساط القطاع الخاص بالإمارة، وأبرز مبادراتها في هذا المجال.

من جانبه، أكد سعادة محمد أحمد أمين، خلال مشاركته كمتحدث رسمي في جلسة عقدت تحت عنوان "حوافز ومميزات الاستثمار في إمارة الشارقة، ولماذا تعد المكان المثالي للاستثمارات والأعمال"، على أهمية دور غرفة الشارقة في تهئية البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين، وفي عملية تعزيز الاستثمارات المحلية وخدمة أعضائها المنتسبين ودعمهم، مشيراً إلى وجود أكثر من 70 ألف رخصة عضوية في إمارة الشارقة بين تجارية وصناعية ومهنية، إضافة إلى 3000 آلاف مصنع.

وأوضح أمين أن 30 % من إجمالي الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتركز في الشارقة، وهو ما يُشكل فرصة حقيقية للاستثمار.