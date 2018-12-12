"اقتصادية الشارقة" و"السيدات" تدعمان رائدات الأعمال في الإمارة

الشارقة 24:

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، التعاون والتنسيق، مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، مما يعود بالنفع على سيدات الأعمال في الإمارة، وذلك خلال استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من مجلس سيدات أعمال الشارقة، برئاسة سعادة نورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي .

وذلك حضور سعادة ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والشيخة هند القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومريم بن الشيخ مدير شؤون العضوية والخدمات بالمجلس.

هدفت الزيارة، بحث التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، مما يعود بالنفع على سيدات أعمال الشارقة، ودعم وتعزيز بيئة العمل الداعمة للمرأة في الشارقة، وتأهيل السيدات للدخول في عالم الأعمال الحرة، وتعزيز دورهن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة، وتنمية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، لتعزيز مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة.

في بداية اللقاء، أوضحت الدائرة أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، وحرص الطرفين للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على رواد الأعمال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل التعاون بين الجانبين، وذلك لدعم سيدات أعمال الشارقة، عبر توفير الاستشارات المالية والقانونية ودراسة الجدوى لعضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة، ولتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

من جانبه، شكر الوفد حسن الاستقبال، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة، بما يساهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة لسيدات الأعمال في الشارقة، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة في كافة القطاعات، كما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

كما واستعرض الاجتماع الشراكة مع مؤسسة روّاد، ودور مؤسسة روّاد في دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات والامتيازات لعضوات المجلس، بهدف الوصول إلى بيئة أعمال متطورة ومثمرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.