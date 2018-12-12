"تلال العقارية" تختتم مشاركتها في "معرض دبي العقاري"

الشارقة 24:

اختتمت شركة تلال العقارية مشاركتها في النسخة العاشرة من معرض دبي العقاري، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بمشاركة عدد من كبار المطورين من دولة الإمارات، في مدينة مومباي الهندية، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه المشاركة كجزء من استراتيجية التسويق التي وضعتها "تلال العقارية"، بهدف دخول أسواق جديدة وتوسيع دائرة التسويق للتعريف بمشروع مدينة تلال، واستقطاب مستثمرين جدد من أسواق واعدة على غرار السوق الهندي، في الوقت الذي تعد فيه الإمارات من أهم الشركاء الاستراتيجيين للهند على الصعيد التجاري والاقتصادي والسياسي والثقافي، وفي ظل علاقات الصداقة التي امتدت لقرون عديدة، وعبر عدة أجيال.

وقد استعرضت شركة تلال العقارية وخلال المشاركة مشروعها "مدينة تلال"، كأحد المشاريع العقارية الرائدة والكبرى في إمارة الشارقة، وقدمت عروض تملك متنوعة أمام الجمهور الهندي الراغبين في الاستثمار في المشروع، من خلال شراء الأراضي الصالحة لغايات البناء السكني أو الوحدات السكنية المختلفة، كما وسعت "تلال" علاقاتها مع الجانب الهندي من خلال الاجتماعات التي عقدتها مع العديد من الوكلاء العقاريين والمختصين على هامش المعرض.

وتعقيباً على المشاركة، أكد سعادة خليفة الشيباني مدير عام تلال العقارية، أنه لطالما كانت الجالية الهندية جزءٌ لا يتجزأ من نسيج دولة الإمارات، في الوقت الذي تعد فيه الجالية الهندية الأكبر من حيث التعداد من بين مختلف الجنسيات التي تحتضنها الإمارات، حيث تعد الإمارات موطن ثاني لأكثر من 3.5 مليون هندي، وهو ما يعد أكبر تجمع للهند بعد الهند في العالم.

وأضاف الشيباني، أن الهند تسير قدماً في مسيرة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتعليمية والتكنولوجيا، ما جعلها محط أنظار مختلف دول العالم، كما نشهد اليوم حقبة ذهبية من العلاقات بين الإمارات والهند، في ظل الرؤية المشتركة التي وضعتها القيادة الرشيدة في كلا البلدين في سبيل مزيد من التقدم والازدهار والعمل المشترك.

وأكد الشيباني أن الفرص العقارية الواعدة التي نقدمها اليوم في مدينة تلال بإمارة الشارقة تعد فرص حقيقية تستحق المبادرة، في ظل الأنظمة القوية في دولة الإمارات وما توفره من بيئة آمنة وشفافة للاستثمارات العابرة للحدود، ما جعل الإمارات وجهة استثمارية عالمية بامتياز، إلى جانب كونها وجهة جاذبة للعمل والعيش بشكل عام.

ولفت الشيباني إلى أن المستثمر الهندي يحتل مرتبة متقدمة على سلم المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات على مستوى الدولة، وهو ما يعزز دورنا كمطور عقاري في إمارة الشارقة في توجيه نظرة هذه الشريحة من المستثمرين واستقطابهم نحو إمارة الشارقة بشكل عام ومدينة تلال بشكل خاص، وخصوصاً مع التشريعات الجديدة التي سنتها حكومة الشارقة والخاصة بقانون تملك غير العرب للوحدات العقارية عن طريق حق الانتفاع الذي يخول غير العرب الانتفاع لمدة تصل إلى 100 سنة، مع إمكانية تورث هذا الحق ورهنه وتداوله بكافة أنواع التصرفات الجائزة قانوناً.