ترامب: أطلقنا محادثات بناءة للغاية مع الصين

الشارقة 24 – رويترز:

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متفائلاً اليوم الثلاثاء، بشأن المحادثات المستمرة مع الصين، بعدما اتفقت الدولتان على وقف مؤقت للمعارك التجارية بينهما هذا الشهر.

وكتب ترامب على موقع "تويتر" "محادثات بناءة للغاية مستمرة مع الصين! انتظروا بعض الإعلانات المهمة".

وكان ترامب قد انتقد ما اعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين، بما في ذلك ما يتعلق بالملكية الفكرية، وفرض سلسلة من التعريفات الجمركية على السلع الصينية.

وردت بكين بفرض تعريفات مضادة، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الأميركية.

وعقد ترامب اجتماعاً مع نظيره الصيني شي جين بينج في الأرجنتين خلال الشهر الجاري، أسفر عن الاتفاق على وقف الحرب التجارية لمدة 90 يوماً، وقال ترامب إنه لن يفرض خلال هذه المدة مزيداً من التعريفات، ليمنح الفرصة لإجراء محادثات.