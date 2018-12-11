المؤشرات الخضراء تنجح بالسيطرة على بورصات المنطقة الثلاثاء

الشارقة 24:

حدت سوق دبي من خسائرها في تعاملات جلسة الثلاثاء، بأرباح قادتها أسهم الاستثمار والسلع ليرتفع مؤشرها، ويقفل عند مستوى 2535.46 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.42%.

كما عوضت سوق السعودية جزءاً من خسائرها في ظل تباين أداء قطاعاتها، حيث أقفلت عند مستوى 7838.94 نقطة بأرباح نسبتها 0.25%.

أما السوق الكويتية فارتدت مرتفعة محققة أرباحاً طفيفة نسبتها 0.09% بعدما أقفل مؤشرها تعاملاته عند مستوى 5406.86 نقطة.

أما السوق البحرينية فلم تنجح إلا في تحقيق ارتفاع هامشي بنسبة 0.01% لتقفل عند مستوى 1317.89 نقطة وكان هذا الارتفاع ضمن تراجع في تعاملات.

وتراجعت العمانية بضغط من قطاعي المال والخدمات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.13% لتقفل عند مستوى 4497.64 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2535.46 1.42% السعودية 7838.94 0.25% الكويت 5406.86 0.09% البحرين 1317.89 0.01% عمان 4497.64 0.13% سالب

سوق دبي ترتد مرتفعة

نجح مؤشر سوق دبي في الارتفاع إلى مستوى 2500 نقطة، وذلك بعد سيطرة عمليات الشراء على التداولات، حيث دفعتها كافة القطاعات "باستثناء الصناعة" للاستقرار في ختام التعاملات عند مستوى 2535.46 نقطة محققة مكاسب بنسبة 1.42% من قيمتها السابقة وبواقع 35.53 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 216.9 مليون سهم، بقيمة 244.5 مليون درهم، نفذت من خلال 3027 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات، واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات.

السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة الماضية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها وذلك وسط تباين في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.27 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل عند مستوى 7838.94 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 99.3 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 114 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 63 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة، بنسبة 1.87% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.38%، فيما تصدر قطاع تجزئة السلع الكمالية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.74% تلاه قطاعي تجزئة وإنتاج الأغذية بنسبة 0.50%.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

حققت السوق الكويتية ارتفاعاً طفيفاً، وسط تعاملات شراء بسيطة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.11 نقطة أو ما نسبته 0.09% وصولا الى مستوى 5406.86 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 36.3 مليون سهم، بقيمة 16.7 مليون دينار نفذت من خلال 2506 صفقة.

ارتفاع هامشي في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية بشكل هامشي، وسط دعم من قطاعي الخدمات والاستثمار وفي ظل تراجع في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.08 نقطة، أو ما نسبته 0.01% ليقفل عند مستوى 1317.89 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 5.27 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.09 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق بواقع 8.08 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.12 نقطة، فيما أقفل قطاع التأمين دون تغير.

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية بشكل ملموس بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.85 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 4497.64 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.3 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نفذت من خلال 490 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 20 شركة.