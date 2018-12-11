مسؤولون حكوميون يستعرضون "حوافز ومميزات الاستثمار في الشارقة"

الشارقة 24:

عقدت حكومة الشارقة، جلسة تحت عنوان "حوافز ومميزات الاستثمار في إمارة الشارقة ولماذا تعد المكان المثالي للاستثمارات والأعمال"، وذلك في اليوم الثاني لـ "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر".

وناقش الحضور متطلبات الاستثمار اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الاستثمار المباشر، وتطرقوا إلى أبرز الحوافز والمقومات التي جعلت من الشارقة بيئة مواتية للاستثمار، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمبني على توفير بنى تحتية متطورة وبناء شراكات استراتيجية تمنح المستثمرين المناخ الأمثل لتطوير أعمالهم وتمكينهم للوصول الى أسواق المنطقة والأسواق الناشئة والعالمية.

وأوضح محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، أن إمارة الشارقة استقطبت 5.97 مليار درهم مليار درهم، استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2017، أسهمت في توفير 2815 فرصة عمل، بنمو 174 في المائة، مقارنة مع 1025 وظيفة وفرتها استثمارات العام 2016.

وأكد أن زيادة حجم الاستثمار الخارجي بالشارقة، في خضم أسواق مالية واقتصادات عالمية مضطربة وسياسات حمائية، يؤكد فاعلية النهج التي تتبعه الإمارة لدعم المستثمرين وتطوير بيئة استثمار مستقرة ومحفزة.

وشدد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي،على أهمية موقع الإمارة والذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق الإمارات المجاورة، إضافة إلى موقعها الجغرافي على أهم الخطوط البحرية والجوية التي تربط الإمارة بجميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن المناطق الحرة في الشارقة تعمل على توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار، وتسهم في دعم المستثمرين من خلال توفير جميع متطلباتهم في مكان واحد، كإصدار التصاريح وتوفير السكنات للعمال والمنشآت التي تساعدهم على النهوض بأعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

وأكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن مدينة الشارقة للإعلام تأتي تتويجاً لإنجازات الإمارة في مسيرتها الثقافية، لافتاً إلى تعاونها مع جميع الشركاء المحليين والعالميين لاستقطاب المستثمرين في هذا المجال الحيوي والمهم وبناء منصة متكاملة للعاملين فيه.

وأضاف أن المدينة تفتح المجال واسعاً أمام مختلف الشركات للاستثمارات في مدينة الإعلام، حيث تدعم صناعة المحتوى وتساعد الشركات الناشئة من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة للارتقاء بأعمالها، وبناء مستقبل ناجح يزيد من إسهامات الشارقة في مسيرتها الثقافية.

من جانبه، أكد فهد شهيل، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، أن مجال الطاقة النظيفة يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث قامت "بيئة"، بإجراء دراسات متعددة ومهمة في مجال الطاقات النظيفة، كتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، كما وفرت للمهتمين الدراسات الكاملة التي من خلالها يستطيعون بناء استثماراتهم في الإمارة.

بدوره، أشار سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية، إلى وجود جهود حثيثة لتحويل الشارقة إلى وجهة مفضلة للعلاج، حيث تعمل مدينة الشارقة الصحية على تحويل الإمارة إلى وجهة علاجية إلى جانب ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية في توفر العديد من الفرص الاستثمارية للمشاريع الصحية.

وعلى صعيد متصل، أكد سعادة محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة في جذب المستثمرين المحليين والعالميين من خلال التعاون مع القطاعات الحكومية في الدولة ومن خلال الوفود والزيارات إلى مختلف دول العالم لتعريف واستقطاب المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية في الشارقة.

شارك في الجلسة، فهد شهيل الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسعادة محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، وسعادة الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة".