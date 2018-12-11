منتدى "الشارقة للاستثمار" يناقش "المسؤولية الاجتماعية للشركات"

الشارقة 24:

شهدت الفعاليات الختامية لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، جلستين حواريتين بحثت الأولى مفهوم الاستدامة ما بعد المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومستقبل الاستثمارات المؤثرة بمشاركة خبراء اقتصاديين محليين وعالميين استعرضوا قراءات حول ما ستحققه أهداف التنمية المستدامة، وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي المباشر، وفيما إذا كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات تقتصر على كونها مجرد مساهمة في الأنشطة الخيرية، أم أنها تتجاوز ذلك إلى إطلاق مبادرات إنمائية.

وناقشت الجلسة الثانية التي أقيمت تحت عنوان "ضريبة القيمة المضافة وأثرها على الاستثمارات"، التأثيرات التي تُحدثها الضريبة المضافة على الأسواق الاستهلاكية والاستثمارية في البلدان التي شرّعتها، وما التأثير الذي تلعبه على صعيد التنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وشارك في الجلسة الأولى محمد علي هلال الحزامي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، وهيرالد زلوف الرئيس التنفيذي لوكالة "ام سي جروب" للاتصالات، الاستشاري السابق في وزارة الدفاع الألمانية، ومالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ودينا مصطفى، رئيس عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، ووسام قاضي مدير المختبرات في "إس.إيه.بي" للجيل الناشئ، وبريا سارما، مديرة الاتصالات المؤسسية في "يونيليفر" منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد الحزامي أن الشركات حول العالم تتجه عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى اتخاذ خطوات جدية نحو تبني الحلول التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشارك في الجلسة الحوارية الثانية آنوج كابور، قائد مساعد للخدمات الاستشارية المعنية بعمليات الدمج والاستحواذ والضرائب الدولية لدى كي بي إم جي لوار جلف ليميتد، وجيمس جورج، استشاري في شركة يورومونيتور.

واستمرت أعمال الدورة الرابعة من المنتدى، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بمشاركة نحو 1000 من سيدات ورجال الأعمال و40 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية والمتخصصين الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين.